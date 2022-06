Auch in Meppen schmückt eine Nepomukfigur aus Stein den Bereich der Emsbrücke. Auf einer Säule platziert "wacht" er am Schullendamm über den Wasserlauf. Dieser heutige Standort ist allerdings nicht sein ursprünglicher. Eigentlich war die Statue, so Heinz Hess vom Meppener Heimatverein, "an einem der Vorgänger der heutigen Hubbrücke über die Hase am Püntkers Patt aufgestellt". Kunsthistoriker hätten diese Arbeit dem einheimischen Bildhauer Jöllemann, der sonst als Holzschnitzer im Emsland einen Namen hatte, "um 1750 als sein einziges steinernes Werk" zugeschrieben.