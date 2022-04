Hornbach baut an der Hannoverschen Straße seinen bis jetzt größten Baumarkt und schafft 118 Arbeitsplätze. Etwa 80 der neuen Mitarbeiter sind ehemalig Arbeitslose, die aus handwerklichen Berufen kommen und in einem zwölfwöchigen Verkaufstraining des Unternehmensverbandes Einzelhandel '"'fit für den Baumarkt'"' gemacht wurden - so der Titel des Lehrgangs.

Sie habe '"'sehr viel gelernt'"', sagt Bettina Wendholz, die aus dem Einzelhandel kommt und das Verkaufen eigentlich schon zu kennen glaubte. Dieter Rülander vom Bildungswerk des Einzelhandels leitete das Training, in dem Verkaufsgespräche geübt, rechtliche Fragen besprochen und der Umgang mit dem Computer gelehrt wurde. Oliver Voßel, der Tischler, hat dabei erfahren, wie mit den '"'richtigen Fragen'"' Kunden zu Käufern werden. '"'Wir haben alles, in der Tiefe und in der Breite, was sie brauchen'"', sprudelt es aus dem 21-Jährigen heraus - dynamisch, zupackend, verbindlich. Er hat seine Lektion gelernt.

Peter H. Konermann, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Einzelhandel überreichte den künftigen Baumarkt-Mitarbeitern die Zeugnisse. Das Training sei deutschlandweit eine '"'Premiere'"'. Einzelhandelsverband, Arbeitsamt und Baumarkt-Kette hätten dabei vorbildlich zusammengearbeitet, um Bauhandwerkern, Malern, Tischlern, Heizungsbauern eine neue berufliche Zukunft zu geben.

Agnes Patleich, Personalverantwortliche für Hornbach-Nord, lobte das Entgegenkommen und den Einsatz des Arbeitsamtes: '"'Das war vorbildlich, so gut habe ich das nirgendwo erlebt.'"' Das Arbeitsamt hatte etwa 200 potenzielle Bewerber zu einer Info-Veranstaltung eingeladen. In mehreren Schritten wurden etwa 40 Kandidaten ausgewählt, die am Training teilnehmen konnten. Während des dreimonatigen Lehrgangs zahlte das Arbeitsamt Unterhaltsgeld. Ab Montag stehen die 17 Lehrgangsabsolventen auf der Hornbach-Gehaltsliste. Bald werden weitere 20 folgen, die zurzeit das Verkaufstraining durchlaufen. Der Baumarkt öffnet am 21. Juni seine Pforten.

Oliver Voßel fiebert dem Tag entgegen. Ja, verkaufen, das liege ihm sicher. Und mit Holz könne er umgehen. Ratlose Kunden beraten oder mit erfahrenen Heimwerkern von gleich zu gleich reden, so läuft das. Vor allem aber: '"'Ich kann selbständig arbeiten und habe eine gute Perspektive!'"'