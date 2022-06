Das heißt, die gut zehn konditionsstarken Läufern absolvierten eine Strecke von knapp 22 Kilometer - exakt die gleiche Route, die auch die mehr als 130 Radler in Angriff nahmen. Der Halbmarathon kam übrigens so gut an, dass die Organisatoren noch am Veranstaltungstag beschlossen, dieses Angebot zum festen Bestandteiel des Hüseder Volksradfahrens zu machen. 2003 wird also der zweite Halbmarathon gelaufen.

Die Route führte in diesem Jahr wieder durch idyllische Gegenden. Mehrere Ortschaften durchfuhren kleine und große Radler. So lag unter anderem auch Schloss Ippenburg am Rand der RouteOhne viele Helfer lässt sich eine Veranstaltung dieser Größe allerdings nicht auf die Beine stellen. Die Kreuzungspunte an den Bundes- und Kreisstraßen wurden von der Freiwillige Feuwehr hüsede gesichert. Das Deutsche Rote Kreuz war vor Ort. Die Aktiven waren außerdem mit den etwa alle sieben Kilometern entfernt stationierten Versorgungspunkten der Veranstalter telefonisch verbunden.

Freizeitclub und Verschönerungsverein sorgten an den Stationen mit Obst und Getränken für die notwendige Stärkung der Radfahrer und Läufer. Bei Notfällen wurde zum Glück das DRk aber nicht gebraucht. Alle Läufer ud Radler waren an diesem Vormittag bei bester Kondition und absolvierten die Strecke in zum Teil beeindruckend schnellen Zeiten. Start- und Zielpunkt war der Platz am Dorfgemeinschaftshaus. Hier erledigten die Teilnehmer zuvor die Formalitäten. Schließlich braucht es eine Anmeldung, damit die entsprechenden Erinnerungsplaketten vorbereitet werden können. Neben den Plaketten gabe es auch Getränkegutscheine im Ziel.

Die Organisatoren ehren außerdem jeweils jüngste und älteste Radfahrer des Starterfeldes. Als jüngster Radler erhielt Lars Meyer aus Hüsede einen Fahrrazubehör-Gutschein. Die älteste Teilnehmerin war Erna Wollenburg aus Wehrendorf. Sie wurde mit einem Präsentkorb bedacht.Bei gutem Wetter bot der Hüseder Dorfplatz denn nach den idealen Rahmen für ein gemütliches Beisammensein. Die Besucher genossen hier Kaffee und Kuchen aus dem historischen Backhaus sowie kühle Getränke vom Fass.