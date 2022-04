Der gebürtige Osnabrücker sieht seinen Beruf als Handwerk, weniger als Kunst. '"'Ich kann einem Hasen kein Mardergesicht geben'"', sagt Del Fiol und lehnt sich mit dem rechten Arm auf den tischtennisplattengroßen Holztisch, der in der Mitte seiner Werkstatt an der Hansastraße im Gaster Gewerbegebiet steht. Auf diesem Tisch stehen vier Präparate: zwei Füchse, ein Marderhund und ein Meerschweinchen.

Die Füchse stehen für Del Fiols Schwerpunktgebiet: Er fertigt Jägern Erinnerungsstücke an, die dann daheim stehen oder hängen. Im großen Waschbecken der Werkstatt wartet zum Beispiel ein kapitales Geweih auf den nächsten Säuberungsgang - eine klassische Trophäe. Präparate von exotischen Tieren (Leopard & Co.) sind eher die Ausnahme, denn die werden auf Jagdtouren in Afrika, Asien und Amerika erlegt. Immer auf der Basis des Artenschutzgesetzes, versteht sich. Der '"'Klassiker'"' unter den Präparaten ist der Fuchs. Kostenpunkt für die '"'Normalausführung'"': 280 Euro. Arbeitsaufwand für Del Fiol, übrigens selbst Jäger, allerdings mehr in heimischen Gefilden: ein ganzer Tag.

Der Marderhund auf dem großen Holztisch steht für einen anderen Aspekt der Arbeit von Del Fiol. Dieses etwa fuchsgroße Tier ist über Polen und Ostdeutschland inzwischen auch in die hiesige Region vorgestoßen. '"'Der Marderhund breitet sich immer mehr aus'"', sagt Del Fiol - er spürt die Auswirkungen.

Das Meerschweinchen wird wie der Bergfink, der fertig präpariert an der Wand hängt, von einem anderen Kundenstamm geordert: Del Fiol arbeitet auch für die Schulen im Umkreis. Allerdings werden die Aufträge weniger: '"'Das Geld sitzt nicht mehr so locker bei den Schulen.'"' Das gilt - zum Leidwesen Del Fiols - allerdings auch für die Jäger: '"'Präparate sind ein Luxusgut, daran wird in wirtschaftlich schwierigen Zeiten als Erstes gespart'"', weiß er.

Das Fell über den Kopf ziehen, Geweihe abkochen, Schusswunden nähen: Del Fiols Arbeit ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Und so hat der Berufsstand auch Nachwuchssorgen. Über die Tierwelt allerdings, das merkt man Del Fiol deutlich an, erfährt man in kaum einem Beruf mehr.