Was sagen denn die wirklichen Ordenshäuser?"Die Reaktionen sind sehr positiv. Ich habe mit ein paar Ordensmitgliedern gesprochen, und die finden die Reihe sehr lustig, auch wenn es halt ein Märchen ist. Sie nehmen es auf alle Fälle mit Humor, verfolgen es und finden es köstlich. Lotte ist zwar keine Betschwester, aber es gibt sie trotzdem in abgewandelter Form in jedem Orden."

Sie als Lotte und Fritz Wepper als bärbeißiger Bürgermeister Wöller gehen darin aufeinander los wie Don Camillo und Peppone. Macht das besonders Spaß?"Ja, klar. Wir haben uns aufeinander eingespielt und haben mit der Zeit eine Art entwickelt, dass wir miteinander, aber nicht ohne einander können. Für Fritz Wepper ist das noch mal so ein richtiges Comeback, was mich freut."

Was hat Sie denn an der Rolle der Ordensschwester Lotte gereizt?"Es ist eine wunderbare Frauenfigur und man hat die Möglichkeit, einen Menschen darzustellen, der seine Ideale verfolgt und ein bisschen revoluzzerisch ist. Die Lotte steht mit beiden Beinen auf dem Boden, hat das Herz auf dem richtigen Fleck, hat viel Humor und löst die Probleme auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Die Bücher waren hervorragend, und ich finde meine Kollegen ganz toll. Das Ganze ist einfach süß gemacht und hat ein absolut gutes Niveau. Es hat Spaß gemacht."

Mit „Alle meine Töchter" haben Sie sich große Popularität erspielt. Von dieser und anderen Serien sprechen Sie angeblich nicht mehr so gerne. Warum nicht?"So einen Quatsch habe ich nie gesagt. Ich stehe absolut zu der Serie. Ich habe allerdings vor einigen Jahren erklärt, dass ich gerne wieder ein bisschen freier sein würde und keine Serien drehe. Aber dann kriegst du eine so schöne Sache angeboten wie ,,Um Himmels Willen. Es wäre ja völliger Wahnsinn gewesen, das abzusagen. Aus ,,Forsthaus Falkenau" bin ich damals ausgestiegen, weil die Rolle nichts mehr für mich hergegeben hat, und weil es reichte, fünf Jahre dabei zu sein. Man muss wieder zu neuen Ufern aufbrechen, wobei diese Serien mir große Popularität gebracht haben."

Wie beurteilen Sie generell die deutsche Fernsehlandschaft? Senta Berger hat in dem Zusammenhang im Interview mit unserer Zeitung gesagt, wir seien zu veramerikanisiert, wären die fünfte Kolonie Amerikas..."In vielen Bereichen kann ich ihr da nur Recht geben. Am schlimmsten finde ich, dass Deutschland kein wirklich eigenes Film-Gesicht hat. Wenn du den Fernseher einschaltest, erkennst du sofort, das ist ein französicher, das ist ein italienischer, das ist ein englischer Film, und beim amerikanischen merkst du es sowieso. Du merkst es aber auch, und das nicht im positiven Sinne, beim deutschen Film."

Woran?"Von allem wird ein bisschen was geklaut, aber es ist kein eigener Humor da. Wir haben kein eigenes Tempo, keine eigene Art und Weise, keine eigene Skurrilität. Die Deutschen sind so unskurril, sie haben so wenig eigenen Humor, können so wenig über sich selbst lachen. Wie die Lotte und der Wöller spielen, dass sie sich selbst nicht so ganz ernst und mit Humor nehmen, das fehlt uns. Der Deutsche nimmt sich im Film immer schrecklich ernst. Wenn er Aktion macht, dann wird das so wahnsinnig 150prozentig, und wenn er leidet, dann ist er 150- oder 200prozentig. Das funktioniert nicht wirklich. Man muss immer noch eine kleine Umkehr drin haben, der Schalk muss einem irgendwo noch im Nacken sitzen, egal in welcher Situation man ist. Dann interessiert es."

Schalk ist ein gutes Stichwort. Stimmt es, dass Pippi Langstrumpf Ihre Lieblingsfigur ist?"Ja. Es ist eine wunderbare Figur, wenn man als junger Mensch auf der Suche ist. Sie verkörpert die absolute Heldin, die mutig, kräftig, rotzfrech ist und sich einen Dreck um das schert, was andere Leute sagen. Das ist doch toll. Ich bin schon ein bisschen wie sie, nur leider nicht ganz so kräftig; ich kann kein Pferd heben."

Der von Ihnen gegründete Verein ,,Horizont setzt sich für obdachlose Mütter und ihre Kinder ein. Warum engagieren Sie sich gerade für diese Gruppe?

"Ich habe mich immer schon für Kinder eingesetzt, seit ich die erste Mark verdient habe. Aber ich habe bis vor acht Jahren nicht gewusst, dass es obdachlose Kinder in unseren Großstädten gibt, dass kleine Kinder auf der Straße sitzen. Das hat mich so wahnsinnig bestürzt, dass ich zwei Jahre in München recherchiert habe, wo und wie sie untergebracht werden. Dabei habe ich festgestellt, dass es keinen Verein bzw. Projekt gab, mit dem man versucht, die Mütter wieder in die Gesellschaft einzugliedern, ihnen wieder auf den Boden zu helfen, dass sie finanziell unabhängig werden, dass sie einen eigenen Job haben, die Kinder gut in Schulen aufgehoben sind und dass sich vor allen Dingen auch wieder ein Freundeskreis bilden kann. All das machen wir bzw. dabei wir helfen dabei."

Welche Nahziele hat sich „Horizont" gesetzt, gibt es neue Projekte?"Natürlich. Wir bauen dieses Jahr ein weiteres Haus in München, das doppelt so groß werden soll wie das, das wir bislang bezogen haben, damit wir 80 bis 90 Personen dort betreuen können. Ich bin dabei, vier Millionen Euro dafür zu sammeln. Es ist schon eine Art Modell für Deutschland, weil wir mit dieser Unterbringung und dem Haus etwas bieten, was es so nicht gibt, weil es u.a. keine beschränkte Aufnahme gibt."