Entsprechend gelassen reagiert Bernd Leifeld, Geschäftsführer der Documenta GmbH. "Das beunruhigt mich nicht. Wir sind gewohnt, dass die Documenta an anderen Orten weitere Aktivitäten in Gang setzt", kommentiert Leifeld das Projekt in Niedersachsen. Es sei nur verständlich, dass andere Städte versuchten, das internationale Kunstpublikum, das in Kassel erwartet werde, auch für ihre Ausstellungen zu interessieren.

"Wir wollen Hannover als Kulturstandort sichtbarer machen", sagt denn auch Veit Görner - auch wenn sich "Made in Germany" darin sicher nicht erschöpft. Mit Werken von immerhin 50 Künstlerinnen und Künstlern entfalten die drei Hannoveraner Häuser erstmals ein Panorama der Kunst aus Deutschland. Deutsche Kunst ist damit allerdings nicht in jedem Fall gemeint. "Kriterium ist nicht der deutsche Pass", betont Görner. Stattdessen gehe es um die Kunst, die internationale Künstler in Deutschland realisieren würden.

So finden sich auf der Künstlerliste neben deutschen Jungstars wie Amelie von Wulffen, Björn Melhus oder Daniel Roth unter anderen auch der Däne Jeppe Hein, Candice Breitz aus Südafrika oder der Engländer Jonathan Monk. Auf etablierte Malerstars der "Neuen Leipziger Schule" wie Neo Rauch wird bei "Made in Germany" übrigens verzichtet. Deutschland kommt nicht als fraglose nationale Identität ins Spiel, sondern als anregender Produktionsstandort. Und der heißt bei den meisten Künstlern Berlin. "Diese Stadt hat in Europa derzeit einfach die größte Veränderungsgeschwindigkeit", meint Görner und verweist zudem auf unschlagbar günstige Ateliermieten.

Abgesehen davon mache das Projekt aber schon jetzt deutlich, das Deutschland für die bildende Kunst ideale Bedingungen biete. Das weit gespannte Netz der rund 230 Kunstvereine, dazu die international größte Dichte an Kunstakademien, reger Kunsthandel und ein voller Ausstellungskalender - mit diesen Stichworten beschreibt der Chef der Kestner-Gesellschaft die Vorzüge der Bundesrepublik als Kunststandort. Und obendrein seien auch andere Orte als Berlin "hochattraktiv".

Entsprechend vielfältig soll sich auch das neue Ausstellungsformat präsentieren. Mehr als um ein großes Thema gehe es um Trends bei künstlerischen Stilen und Verfahrensweisen, kündigt Görner an. Nach Jahren, in denen Malerei und Fotografie dominierten, meldet sich nun nach Einschätzung des Direktors der Kestner-Gesellschaft die Bildhauerei zurück. Und in der Malerei sei die Abstraktion wieder im Aufwind.

Ob "Made in Germany" fortgesetzt wird, steht derzeit noch nicht fest. Wichtiger als ein Format seien jedoch die Allianzen auf Zeit, zu denen sich Hannovers Kulturinstitutionen immer wieder zusammenfinden wollen, um gemeinsam Themen zu setzen. Für 2008 gibt es schon ein Projekt: Mode!