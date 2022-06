Zuvor hatte sich im Rat eine Debatte darüber ergeben, ob der Ausgleich nun positiv zu bewerten wäre oder nicht. CDU-Fraktionssprecher Norbert Kroboth lobte das Zahlenwerk als "Punktlandung". Schließlich habe es in zurückliegenden Jahren sehr wohl Defizite gegeben. "Und obwohl die Einnahmen keineswegs besser wurden, schleppen wir nichts vor uns her. Wir können zuversichtlich in die Zukunft schauen." Ähnlich sah das SPD-Fraktionssprecher Helmut Stenzel, der es gleichzeitig als bedenklich bezeichnete, dass pro Jahr rund 1 Million Kreditkosten fällig werden. In diesem Zusammenhang sei es gut, dass das neue Gewerbegebiet in Herringhausen auf Sicht eine zusätzliche Einnahmequelle darstelle. Sinkende eigene Einnahmen und steigende Abgaben engten den Spielraum der Gemeinde ein. Dr. Klaus Mees (FDP) bezeichnete die Kreditaufnahmen aus eine Hypothek für die Zukunft. Er forderte, Wege zu suchen, um aus der Neuverschuldung herauszukommen. Nicht recht zufrieden mit dem Haushalt 2000 war auch Reinhard Heemann (Bündnis 90/ Die Grünen), denn die nötigen Schulsanierungsmaßnahmen und Feuerwehrinvestitionen seien verschoben worden.

Derartiges "Herummäkeln" brachte Norbert Kroboth zu der Äußerung: "Ich hätte uns alle mal sehen mögen, wenn wir eine dickes Minus hätten feststellen müssen..." Heiner Niemann (SPD) unterstrich, dass Realismus und Verantwortungsbewusstsein wichtig seien. Der Rat komme seiner großen Verantwortung nach.

Beschlossen wurde einmütig die Darlehensaufnahme von insgesamt 3 Millionen zu 5,51 Prozent (davon 1,2 Millionen für den Eigenbetrieb Gemeindewerke). Gemeindedirektor Ernst Busse sagte, dass die 1,8 Millionen die Kreditsumme für 2000 und 2001 seien, denn im Vorjahr sei auf die Aufnahme von 600000 DM verzichtet worden.