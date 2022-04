Quaid habe die Ranch nahe dem Yellowstone-National-Park vor rund 25 Jahren von Regisseur Sam Peckinpah erstanden, berichtete das «Wall Street Journal». Der Schauspieler, der hauptsächlich in Austin im US-Staat Texas lebt, will der Zeitung zufolge ein neues Ferienhaus auf Hawaii kaufen.

Seit 2004 ist Quaid («The Day After Tomorrow») mit der texanischen Immobilienmaklerin Kimberly Buffington verheiratet. 2007 wurden sie Eltern von Zwillingen. Aus seiner Ehe mit Schauspielerin Meg Ryan hat Quaid einen erwachsenen Sohn. Der Schauspieler ist derzeit in dem Tanzfilm «Footloose» in den deutschen Kinos zu sehen.