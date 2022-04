Erneut war die Schule Gegenstand einer politischen Diskussion, erneut ging es um die Einordnung der Vorkommnisse in der jüngsten Vergangenheit vor dem Hintergrund der NDR-Berichterstattung, erneut machte die Gemeinde klar, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten reagieren wolle. Wie berichtet, hat ein Jugendlicher mit provokanten Äußerungen zur Gewalt an der Schule die Debatte forciert. Derzeit befindet er sich im Jugendvollzug. Bürgermeister Bernhard Wellmann und Reinhold Spellmeyer (CDU) machten in der Sitzung des Sozialausschusses deutlich, dass es sich um einen Einzelfall handele. So etwas könne überall vorkommen. Auch die Präventionskraft der Gemeinde Belm, Marion Freericks, legte Wert darauf, dem Jugendlichen und seinem Verhalten nicht mehr Gewicht beizumessen als unbedingt notwendig. Vielmehr müsse die gute sozialpädagogische Arbeit an der Schule fortgesetzt und in den Blickpunkt gerückt werden. Dazu gehöre beispielsweise das Projekt '"'Wir zeigen Zivilcourage'"', das in diesem Jahr neu aufgelegt werden solle.