Nach Angaben des Tübinger Kindergastroenterologen Dr. Andreas Busch wäre es das erste Mal gewesen, dass einem so jungen Menschen in Deutschland gleich mehrere Organe eingepflanzt worden wären. Pielage und seine Lebensgefährtin, Bianca Lüpkes (25), hatten sich im November 2009 mit dem Schicksal ihrer Tochter an unsere Zeitung gewandt (wir berichteten). Nicht um Mitleid zu wecken, sondern um auf das Thema Organspende aufmerksam zu machen, wie Pielage seinerzeit ausdrücklich betonte.

„Seit Ende November hat sich Pia-Maries Zustand Tag für Tag verschlechtert“, berichtet Bianca Lüpkes. Am ersten Weihnachtstag hätten ihnen die Ärzte gesagt, dass sie nichts mehr für ihr Kind tun könnten. „Wir sollten uns langsam verabschieden“, sagt Lüpkes. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Eltern davon aus, dass ihnen nur noch wenige Stunden, allenfalls ein paar Tage gemeinsame Zeit mit ihrer Tochter blieben. „Aber Pia-Marie hat lange gekämpft und noch bis zum 10. Januar durchgehalten“, berichtet Pielage. „Dann ist sie friedlich in den Armen ihrer Mutter eingeschlafen.“ Am Ende sei es für das Kind eine Erlösung gewesen, fügt Lüpkes im Gespräch mit unserer Zeitung hinzu. „Pia-Marie konnte nicht mehr, und wir auch nicht.“

Das Mädchen hätte mindestens Dünndarm, Leber und Bauchspeicheldrüse benötigt. Doch die Hoffnung auf gleich mehrere Spenderorgane angesichts ohnehin langer Wartelisten war von Anfang an gering gewesen. Die Eltern wussten das. „Es wäre ein Wunder gewesen“, sagt Pielage. Dabei ist eine sogenannte Multiviszeraltransplantation aus der Sicht der Tübinger Ärzte durchaus möglich. Was Pia-Maries Situation allerdings zusätzlich erschwert hatte, war der Umstand, dass die Organe nur von einem Kind hätten stammen dürfen, das höchstens dreimal schwerer gewesen wäre als sie selbst.

Das Mädchen wurde von Geburt an künstlich ernährt. Ein Frauenarzt hatte noch während der Schwangerschaft die Grunderkrankung festgestellt – ein bauchnabelgroßes Loch in der Bauchdecke (Gastrochisis), aus dem der Dünndarm ausgetreten war. Nach einer ersten Operation unmittelbar im Anschluss an die Geburt stellte sich heraus, dass große Teile des Dünndarms und auch des Dickdarms wegen fehlender Durchblutung abgestorben waren und chirurgisch entfernt werden mussten. Pia-Marie bekam zwei künstliche Darmausgänge und wurde über spezielle Infusionen ernährt. Diese Ernährung infolge des verkürzten Darmes führte zu schweren Leberschäden. Und die Schädigungen zogen weitere Organe in Mitleidenschaft – eine Art Domino-Effekt.

Seit Oktober wurde das Kind in Tübingen behandelt. Bianca Lüpkes und Axel Pielage wichen ihrer Tochter auch dort keine Sekunde von der Seite. „Es ging 24 Stunden immer nur um Pia-Marie und ihre Krankheit“, betont Lüpkes. Dass die Kleine todkrank war und keine hohe Lebenserwartung hatte, war den Eltern von Anfang an klar. Und doch „vermissen wir sie unglaublich“, wie Pielage sagt. „Sie hat ein großes, leeres Loch hinterlassen.“

Pia-Marie Lüpkes starb am 10. Januar um fünf Minuten nach Mittag – neun Tage vor ihrem ersten Geburtstag.