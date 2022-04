Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Den Himmel über Achmer erobert 22.12.2008, 23:00 Uhr

Die Segelflieger aus Osnabrück und Umgebung blicken 2009 aufs 100-jährige Bestehen zurück. Ihre „Heimat“, der Flugplatz in Achmer, darf im kommenden Jahr auch feiern, und zwar den 75. Geburtstag. Am 4. April wird in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste der offizielle Geburtstag gefeiert.