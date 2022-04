Der Mitte Juli eröffnete Techno-Szene-Laden, der von Donnerstag bis Samstag im Keller des direkt im Oeseder Zentrum gelegenen Hochhauses Sound-&-Light-Zauber bietet, hatte gleich an den ersten beiden Wochenenden vor allem wegen Drogenproblemen für Stress in der Hüttenstadt gesorgt. Zudem gab es bei der Stadt zahlreiche Beschwerden wegen vermüllter Flächen, unzumutbarem Lärm bis in den späten Morgen sowie auffälliger Gäste vor dem Club.

Aufgrund unserer gestrigen Berichterstattung über eine Taxifahrerin, die möglicherweise von „Labor“-Gästen gewaltsam unter Drogen gesetzt wurde, meldete sich am Dienstag eine 21-Jährige bei der GMHütter Polizei. Ihr könnten am letzten Samstagmorgen ebenfalls wider Willen in dem Club Drogen verabreicht worden sein.Die Hagenerin feierte Junggesellinnen-Abschied, als sie nach einem Getränk an der Bar plötzlich nach Aussage von Freundinnen „irgendwie willenlos“ war und einen „Fadenriß“ hatte. Ein junger Mann, der schon an der Theke neben ihr stand, habe die Situation zu sexuellen Belästigungen ausgenutzt. Die Frau, der es zusehens schlechter ging und die zeitweise hyperventilierte, wurde schließlich von ihren Begleiterinnen aus dem Laden gebracht.

Ein Arzt kam zu den Schluß, dass die Symptome vermutlich auf eine überhöhte Dosis Beruhigungsmittel zurückzuführen seien. Auffällig für die Polizei in diesem Zusammenhang: Bereits am Wochenende zuvor waren von einer Streife bei einer Autokontrolle zwei unter Drogeneinfluss stehende Frauen unter Drogeneinfluss gestoppt, denen die Mittel vermutlich unbemerkt verabreicht wurden.

Für die Verantwortlichen der Stadt ist klar: Solche Vorfälle darf es nicht mehr geben. Fachbereichsleiter Schröder: „Es kann nicht sein, dass das Labor dauerhaft zum Polizeieinsatzort wird. Die Betreiber müssen sofort entsprechende Maßnahmen ergreifen.“

Die Club-Gesellschafter Marcel Schiering, René Iwer und Christian Schild äußerten sich gestern in einem schriftlichen „Statement“ zu den Vorwürfen. Darin erklären sie, dass die „Ereignisse“ in keinem Fall in ihrem Sinne seien und „alles in unser Macht stehende“ getan werden soll, um kein „Tummelplatz der Drogenszene“ zu werden. Wörtlich: „Das heißt, das wir die Sicherheitskräfte im Labor aufstocken und in Zusammenarbeit mit der Polizei durch Zivilkräfte unterstützt werden.“ Das „Labor“-Trio kündigt eine „strickt härtere“ Linie gegen „Verkäufer und Konsumenten von Drogen“ an, die bis „zur sofortigen Weiterleitung an die Polizei“ reicht. Laut Mit-Betreiber Marcel Schiering sollen die Maßnahmen schon am Wochenende greifen: „Wir werden unser Security-Team noch einmal verstärken.“

Zwei Leute, die den Parkplatz im Blick haben, der inzwischen von zwei großen Scheinwerfern beleuchtet wird, um bei Fehlverhalten der Gäste sofort einzuschreiten, eine Vierer-Mannschaft an der Tür und einen Beobachter im Laden umfasste zuletzt die eigene Ärger-Verhinderungs-Crew. „Wir tun wirklich alles, um negative Vorfälle zu verhindern, Probleme zu reduzieren und bisher vorgekommene Delikte aufzuklären“, gelobt das „Labor“-Trio vor dem heutigen Rathaus-Gespräch Besserung.Gibt es weiter Ärger, hat die Stadt als schnell greifende Maßnahme, eine Möglichkeit: die Aufhebung der Sperrstunde zurückzunehmen. Dann müsste das Labor Donnerstagnacht um zwei Uhr schließen und am Wochenende um drei in der Früh dicht machen. Den Stress macht bisher vor allem der All-Night-Long-Spaß der Techno-Szene am Samstag, im Gegensatz zum Alternative-Abtanz am Donnerstag und den House-Rhythmen am Freitag.