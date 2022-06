Einer bautechnischen Visite an ehrwürdigen Gebäuden ist die Führung am 22. Januar gewidmet. Die Kinder lernen mit Gänsekiel und Tintenfass umzugehen. Wie ein Winter im niederdeutschen Hallenhaus mit Herd feuer und Bettwärmer ausgesehen hat, schildert Prof. Dr. Uwe Meiners am 29. Januar. Parallel dazu lassen es sich die Kinder am offen Herdfeuer gut schmecken.

Der 5. Februar ist den Ammerländer Möbeln gewidmet, die Kinder sammeln handgreifliche Eindrücke vom Handwerk des Blaudrucks. Wie eine adelige Romanze im 18. Jahrhundert verlief, erzählt Dr. Heike Düselder am 12. Februar im Haus Arkenstede, die Kinder machen bei der Dorfschulreife mit. Über Fotografie im ersten Weltkrieg berichtet Dr. Karl-Heinz Ziessow anhand von Beispielen aus dem Museumsarchiv, während die Kinder wieder mit Gänsekiel und Tintenfass schreiben.

"Vom Halm zum Korn" heißt eine Führung von Dr. Meiners über den Getreideanbau und die Verarbeitung in Nordwestdeutschland am 26. Februar, die Kinder kochen am Herdfeuer. Nach welchen Prinzipien die museumspädagogischen Angebote im Museumsdorf gestaltet werden, schildert Wolfgang Hase am 5. März, die Kinder erproben sich im Blaudruck.

Getreide reinigen mit der Windfege und Mahlen mit der Handmühle stellt Hans Jacos Windmüller am 12. März vor, die Kinder erwerben die Dorfschulreife. Am 19. März sind fromme Frauen auf Land bei Dr. Heike Düselder das Thema, während die Kinder Omas Butterfass rühren dürfen. Am 26. März führt Dr. Karl-Heinz Ziessow durch die Ausstellung "Mehr Licht" und erklärt die Elektrifizierung des ländlichen Raumes. Zum Umgang mit Gänsekiel und Tintenfass sind die Kinder eingeladen. Weitere Informationen für die Zeit von April bis Juni gibt es unter Telefon 04471/9484-0 und überdas Internet unter www. museumsdorf.de