Mit 13 Jahren bekam er seinen ersten 286er. Von Anfang an begeisterte sich der Teenager für das Programmieren. Seine Welt bestand aus logischen Verschlüsselungen, die das Arbeiten am Rechner optimieren sollten. Nach seiner Konfirmation schenkten ihm seine Eltern den ersten Win-dows-Rechner - '"'mit einem 100er Pentium ließ es sich doch schon viel besser tüfteln'"', sagt der Student.

In der Schule stand er kurz vor dem Rauswurf aus dem Informatik-Kurs: '"'Mein Lehrer konnte einfach nicht mit ansehen, wie ich damals schon am Computer Veränderungen vornahm, um Geschwindigkeitsvorteile zu erzielen'"', grinst Christoph. Auch das ausgefeilte Programm für die Schulzeugnisse entwickelte damals der Jungexperte. Der Gesamtschule Schinkel blieb dadurch ein enormer Arbeitsaufwand erspart. Heute tippen Christoph und sein Bruder Martin schon für das nächste Programmier-Projekt der Schule. Die Bibliothek könnte schon bald mit einem Programm arbeiten, dass die Verleihvorgänge präzise festhält.

Mit dem ApiViewer - ein Programm, das nach Aussagen von Christoph wesentlich effizienter als das Pendant von Windows ist und schon oft in Fachzeitschriften gelobt wurde - konnte der Student der Angewandten Informatik bisher noch kein Geld verdienen, obgleich es hunderttausendfach im Internet heruntergespielt wurde. '"'Ich hätte vielleicht ein wenig früher damit fertig werden sollen'"', vermutet er. Doch Dankschreiben geben dem jungen Informatiker ausreichend Anerkennung für das kostenlose Programm, wie er sagt. Aus aller Welt mailen ihm die Computerexperten: '"'Dein Programm ist das Beste, was es gibt.'"'

Von Softwarefirmen wird er hoch geschätzt, oft zu Fachmessen eingeladen, wo er den Kontakt zu Gleichgesinnten findet. Über die Beschaffung von speziellen Computerprogrammen, die mehrere hundert Euro kosten, braucht er sich keine Gedanken machen. Die bekommt er selbstverständlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Sein Laptop ist ebenso Sponsorenware.

Trotz des großen Arbeitsaufwands - tausende von Zeilen Rechenarbeit, monatelanges Spiel mit den Zahlen - wage er sich auch schon mal auf die Studentenpartys der Fachhochschule Höxter, versichert Christoph.

'"'Nur, die feiern ja immer gleich bis vier oder fünf Uhr morgens, obwohl am nächsten Tag Vorlesung ist. Da ziehe ich mich doch ganz gerne wieder zurück und arbeite ein wenig an meinen Projekten'"', fügt er hinzu. Nur so komme er schließlich an einen gefragten Job in der Softwareentwicklung, den er nach seinem Studium anstrebt. Sein Bruder Martin wird sicher in seine Fußstapfen treten.