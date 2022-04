Dechant Martin Drobny führte den neuen Pfarrer von St. Amandus, der auch als Seelsorger für die Kirchengemeinden Lehe und Neulehe zuständig ist, in sein Amt ein. Nachdem er die vom Bischof ausgestellte Ernennungsurkunde verlesen hatte, begleitete er ihn an die Stätten des Leitens, Lehrens und Heiligens: Priestersitz, Ambo und Altar.

Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Marlene Jansen verglich in ihrem Willkommensgruß die pastorale Arbeit des neuen Seelenhirten mit der einer Raupe, die zunächst alles in ihrer Umgebung Befindliche in sich aufnehme, es dann verdaue, um so in ihrem neuen Leben zu einem bunten Schmetterling zu werden.

Dechant Martin Drobny leitete seine Predigt mit der humorvollen, auf den Namen des neuen Aschendorfer Pastor anspielenden Feststellung ein: ,,Die Kirchengemeinde St. Amandus ist aus dem Schneider!" Dank zollte er Kaplan Frank Rosemann für die ,,Überbrückungsarbeit" in der Vakanzzeit. ,,Du übernimmst eine sehr lebendige Gemeinschaft, in der es eine Fülle von Gaben und Talenten gibt!" sagte der Dechant dem neuen Seelsorger. Der Priester sei zu den Menschen gesandt, die Liebe Gottes weiterzutragen, damit sie ,,ein Herz und eine Seele" seien. Und: ,,Jesus ist der Maßstab dafür, wie Priester und Gemeinde miteinander umgehen und füreinander da sind!"

Beim anschließenden Empfang wurde dem neuen Pfarrer der St. Amandusgemeinde seitens der Verantwortlichen in der Kirchengemeinde, in den Vereinen, Organisationen, Institutionen und in der Kommune viel guter Wille zur Mit- und Zusammenarbeit bekundet.

Matthias Schneider wurde 1960 in Syke geboren und 1986 zum Priester geweiht. Als Kaplan war er unter anderem in Meppen, St. Maria zum Frieden, tätig, bevor er bis 1995 zwei Jahre lang Jugendpfarrer im Marstall Clemenswerth war. Von 1995 bis 1996 arbeitete er als Diözesanjugendseelsorger und war gleichzeitig als Pastor für die Gemeinden Lage-Rieste und Neuenkirchen-Vörden zuständig.