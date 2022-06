16 Jäger und zwei Treiber hatten sich am Jahresende auf dem Hof der Familie Hungeling in Berge zu einer Treibjagd auf Niederwild eingefunden. Zur Strecke kamen sechs Hasen, ein Kaninchen, 14 Fasanen und zwei Enten.

Mit von der Partie bei der sogenannten „Bläserjagd“ waren in erster Linie die aktiven Jagdhornbläser, die sich wöchentlich treffen. Unter der Leitung von „Blasemeister“ Franz-Josef Arning wird das vielseitige Repertoire erweitert und verbessert.

Zur Überraschung der Jagdgäste hatten Agnes und Josef Hungeling abends zum Schüsseltreiben in der Jagdhütte eine große Verlosung zugunsten des Schulprojektes der Firma Emsflower in Tansania vorbereitet. Hermann Hasken, der sich als Gästeführer des Verkehrsvereins Emsbüren (VVV) vor einigen Wochen persönlich vom Schulbau und dem Gesamtprojekt vor Ort in Tansania informiert hatte (wir berichteten), stellte Details vor.

Die Jagdgäste waren offensichtlich so angetan, dass die in der von Johannes Lühle durchgeführten Verlosung zum Kauf angebotenen Spielkarten rasanten Absatz zu Höchstgeboten fanden. Zu gewinnen war das erlegte Wild. Zudem standen zahlreiche Sachpreise zur Verfügung. Am Ende blieben 800 Euro für den guten Zweck übrig. Bei der Geldübergabe stellten Bennie Kuipers und sein Sohn Tom das Schulprojekt und den aktuellen Stand vor. Das Dach ist inzwischen installiert, so dass schon bald die ersten Massai-Frauen die Schulbank drücken können. Es handelt sich in der Regel um alleinerziehende Mütter und Analphabetinnen, die sich so die Basis für einen sozialen Aufstieg sichern können. Darauf wies auch Emsflower-Mitarbeiterin Rosalien Olde Daalhuis hin, die einige Monaten im Betrieb in Tansania ein Praktikum absolvierte und das Schulprojekt jetzt intensiv begleitet.