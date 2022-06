«Es ist zu viel verlangt, Liebe einzufordern», sagte der 56-Jährige am Freitag auf der Frankfurter Buchmesse, unverzichtbar sei jedoch, Verständnis füreinander zu haben.

Israelis und Palästinenser sähen einander gar nicht mehr, «sie sehen nur noch die Reflexion ihrer eigenen Ängste». Durch die Hetzkampagnen und Klischees in den Medien würden beide Seiten einer permanenten Gehirnwäsche unterzogen. Angst und Hass seien «wie Säure, die sich überall durchfrisst, egal welche Schutzkleidung man anzieht.»

Frieden sei für die Menschen in Israel ein fiktiver Begriff geworden, «eine Halluzination». Die meisten seien nicht mehr in der Lage, sich Frieden vorstellen - weder politisch noch emotional. Mit seinen Büchern wolle er dazu beitragen, «dass die Menschen nicht verlernen, eine andere Realität für möglich zu halten.» Kern der Literatur sei es, nicht nur sich selbst zu sehen, sondern auch den anderen «von innen heraus» zu verstehen.

Trotz des Gefühls, «permanent am Abgrund zu stehen», werde er nicht resignieren, sagte der politisch aktive Autor, dessen Sohn Uri 2006 als Soldat ums Leben kam. «Ich kann mir den Luxus der Verzweiflung nicht erlauben.» Er sei nicht naiv, aber Optimist. «Jeder der verzweifelt, ist bereits Opfer geworden.»

Der Friedenspreis ist mit 25 000 Euro dotiert. Die Laudatio hält am Sonntag der Bürgerrechtler Joachim Gauck. Grossmans Bücher zeigten, «dass die Spirale von Gewalt, Hass und Vertreibung im Nahen Osten nur durch Zuhören, Zurückhaltung und die Kraft des Wortes beendet werden kann», heißt es in der Begründung der Jury. «David Grossman gibt dem schwierigen Zusammenleben eine literarische Stimme, die in der Welt gehört wird.»