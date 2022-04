Seit nunmehr 25 Jahren habe der Förderverein einzig und allein das Wohl der Schüler und die positive Gestaltung des Umfeldes in den Mittelpunkt gestellt. Durch die große Unterstützung der inzwischen über 350 Mitglieder gelinge es heute, die von den Gründungsmitgliedern beabsichtigten Ziele umzusetzen und kulturelle, soziale und gesellschaftliche Veranstaltungen, die den Schulalltag bereicherten, in möglichst großem Umfang zu ermöglichen.

Heinz Husmann legte für Kassenwart Holger Cosse einen detaillierten Kassenbericht vor. Dem Antrag auf Entlastung des Vorstandes wurde ohne Gegenstimme entsprochen. Der gesamte Vorstand wurde einstimmig in seinen Ämtern bestätigt.

Erste Vorsitzende bleibt danach Hedwig Held, zweiter Vorsitzender Heinz Husmann, Kassenwart Holger Cosse, Schriftführer Jürgen Lammers. Beisitzer sind Maria Hoffmann, Markus Honnigfort und Gerd Schepers. Als vierter Beisitzer wurde einstimmig Hermann Lohmann neu in den Vorstand gewählt.

Schulleiter Michael Heuking erläuterte den aktuellen Stand der Baumaßnahmen, die mit dem Beginn der Sommerferien abgeschlossen werden könnten.

Zusammen mit seinem Stellvertreter Gottfried Paetzold gab Heuking einen Einblick in die neuen Regelungen für die gymnasiale Oberstufe. Kernpunkt der gymnasialen Oberstufe werde demnach ein Angebot von so genannten Profilen sein, von denen jeder Schüler eines zu wählen habe. Über das Angebot an Profilen könne die jeweilige Schule im Rahmen bestimmter Vorgaben selbst entscheiden. Dabei trete Verbindlichkeit an die Stelle von Beliebigkeit.