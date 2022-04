Hilfreich für die Planung könnte nach Einschätzung das Ziel der Bundesregierung sein, im Rahmen eines Konjunkturpakets Geld für die Verbesserung der Bahninfrastruktur bereitzustellen. Voraussetzung sei die Vorbereitung umsetzbarer Konzepte und baureifer Maßnahmen. Die Gemeinden und der Landkreis seien gut beraten, diese Chance zu nutzen und mit entsprechenden Konzepten an die Landesnahverkehrsgesellschaft in Hannover heranzutreten, so die Vertreter von Verein, Partei, Initiative und Bahngewerkschaft.

Als gutes Vorbild wird die Stadt Preußisch Oldendorf empfunden. Die Kommune bereitet ein Gutachten für die Reaktivierung der Bahnstrecke bis Bad Holzhausen vor, die Anschluss an den Fernverkehr böte, so Franz Kahlert und Heinz Müller vom Starken Dorf. Wie Ende Dezember berichtet, hat der Verein aus Ostercappeln ein detailliertes Konzept erarbeitet und eine Reihe von Vorschlägen gemacht, wie der öffentliche Personennahverkehr auf dem Gleis verbessert werden könnte. Erster Schritt könnte demnach die Reaktivierung des Bahnhalts in Vehrte sein.

Nicht zuletzt die enorme Steigerung des Güterverkehrs auf der ehemaligen Wittlager Kreisbahn (heute VLO) auf etwa 150000 Tonnen pro Jahr werfe die Frage auf, ob der Personenverkehr nicht von Pr. Oldendorf über Bad Essen, Bohmte und Belm bis Osnabrück verlängert werden könne. Sinnvoll sei die Erhöhung der zugelassenen Geschwindigkeit auf der gut 20 Kilometer langen Strecke von derzeit 30 auf 80 Stundenkilometer.

Aber nicht erst nach Reaktivierung der Wittlager Kreisbahn für den Personenverkehr könnte in Vehrte gehalten werden. Auch für den bestehenden Nahverkehr zwischen Bremen und Osnabrück böte sich nach Einschätzung der Gruppe die Chance, Vehrte für Ein- und Ausstiege zu bedienen. Notwendig sei die Anlegung eines Bahnsteiges. Geführt werden könne der Verkehr über das derzeit „tote“ dritte Gleis.

Das Potenzial von rund 10000 Einwohnern aus den umliegenden Ortschaften erscheint den Bahnfreunden eine gute Grundlage für die Reaktivierung des Bahnhaltes. Gegenüber den gut 40 Minuten, die für die Anreise per Bus von Osnabrück benötigt werden, könne die Bahn mit lediglich etwa fünf Minuten ihre Schnelligkeit ausspielen. „Es kommt nun darauf an, länderübergreifend mit der Stadt Preußisch Oldendorf an einem Strang zu ziehen“, betonte die Runde während ihres Aufenthalts in Vehrte.