Die personelle Situation vor dem Derby ist gut, Alexander Quaing nach einer Zahnoperation wieder an Bord. Aber der Einsatz von Dirk Borg ist aus berufliche Gründen noch nicht gesichert. Walter Kisser und Jan Ripperda werden nach ihren Einsätzen in der Reserve auf der Ersatzbank Platz nehmen. „Mit ihnen können wir flexibel reagieren“, sagt Trainer Rüdiger Grüner, für den dieses Duell ein besonderes Spiel ist. Er war 2006 noch Trainer in Salzbergen. Nach dem Aufstieg als Kreisligameister und Pokalsieger hatte sich die Alemannia in der Folgesaison als Zehnter für die neue Bezirksliga qualifiziert. „Nach sieben Punkten aus elf Spielen haben einige Verantwortliche die Nerven verloren“, erinnert sich Grüner an das Ende der Zusammenarbeit – für ihn überraschend und enttäuschend. „Aber im Nachhinein überwiegt das Positive, die Beziehungen sind wieder sehr freundschaftlich.“