Mit der Abschlussprüfung ist es für die Absolventen im Alter zwischen 16 und 29 aber noch nicht getan. Denn während die Teilnehmer an den Grundlehrgängen bis ins Jahr 2004 nach zwei Jahren automatisch die Qualifikation '"'Truppmann'"' erlangten, werden die '"'Auszubildenden'"' aus diesem Jahr erstmals nach ihrer zweijährigen Standortausbildung zu einer zweiten Prüfung eingeladen, bei der sie ihr Wissen noch einmal beweisen müssen. Erst nach dem Bestehen dieser Prüfung gilt die '"'Truppmann-Ausbildung'"' als erfolgreich abgeschlossen.

Dafür legte das Ausbildungsteam rund um den Bueraner Ortsbrandmeister Manfred Rauer knapp sieben Wochen lang in 54 Stunden Unterricht einen Grundstock: An zahlreichen Theoriediensten lernten die Nachwuchskräfte Grundlagenwissen von Rechtsfragen über den Aufbau des Brandschutzwesens bis hin zu den relevanten physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Die Umsetzung in die Praxis fand in drei Ausbildungsgruppen statt, in denen insbesondere auch die Grundübungen der Brandbekämpfung immer wieder aufgebaut wurden.

Jetzt gehen die Absolventen, unter ihnen sechs Frauen, in die Praxis: In den kommenden zwei Jahren müssen sie noch ein Mal mindestens 80 Stunden ihr Wissen vertiefen und im alltäglichen Einsatzgeschehen der Ortsfeuerwehren umsetzen.

Die erfolgreichen Teilnehmer waren Sven Klaus (Ortsfeuerwehr Altenmelle), Sven Bressert, Benjamin Kluge, Jan Wegener (Buer), Christian Klose (Gesmold), Ingo Bockrath (Groß Aschen), Heike Hehemann, Sascha Vogtländer (Melle-Mitte), Andreas Allerdissen, Stephanie Bubucke, Stefan Kramm (Neuenkirchen), Cathy Bischoff, Monika Bischoff, Patrick Lange, Olga Schulz, Carolin Winter (Niederholsten), Denis Bockrath, Kai-Hendrik Pots, Christof Wilken (Riemsloh), Marcel Eppli, Sven Eppli (Sankt Annen), Christoph Brinker, Philip Nordheider, Rene Ronning und Johannes Vogelpohl (Wellingholzhausen).