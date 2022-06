Seit 2002 hatte sie immer wieder Anträge auf Einrichtung einer Ganztagsschule gestellt. Als dies 2005 endlich klappte, bekam die Egestorffschule wie viele andere Grund- und Gesamtschulen keinen Cent aus dem Vier-Milliarden-Programm des Bundes. Der geplante Bau einer Mensa wurde gestrichen. Gravierender für Oelkers und ihre Kollegen: Niedersachsen genehmigt derzeit nur noch Ganztagsschulen, wenn diese auf Landesmittel für zusätzliche Lehrerstunden verzichten.

"Die Schule hat ein pädagogisches Konzept für die Ganztagsschule erstellt und wusste, auf was sie sich einlässt. Die Aufregung kann ich nicht verstehen", sagt Georg Weßling, Sprecher im niedersächsischen Kultusministerium. Nach seinen Angaben gibt es in Niedersachsen 460 Ganztagsschulen. Davon müssen 275 an vier Nachmittagen ein durchgehendes Programm anbieten, wofür sie zusätzliche Lehrerstunden oder Geld für Honorarkräfte erhalten. Weitere 185 Schulen bekommen keine zusätzlichen Mittel, sie sorgen an drei Nachmittagen für die Betreuung ihrer Schüler.

Dies tut die Egestorffschule, indem sie einmal die Woche nachmittags eine Zirkus AG veranstaltet, geleitet von Rektorin Oelkers. Zusammen mit Sportvereinen, dem Diakonischen Werk und einem christlichen Verein werden in der Nachbarschaft ein Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung sowie weitere Aktivitäten organisiert. Zu wenig für die 233 Mädchen und Jungen aus 26 Nationen. "Es gibt bei uns rund 100 Schüler, denen die Eltern wegen fehlender Sprachkenntnisse nicht bei den Hausaufgaben helfen können. Das Interesse an einem schulischen Ganztagsangebot ist groß, doch mit den jetzigen Mitteln haben wir für diese 100 Kinder keine freien Plätze in unseren Nachmittagsprojekten", sagt Oelkers.

Ursula Miege kann ihre Kollegin verstehen. Miege ist Leiterin einer Haupt- und Realschule in Baddeckenstedt in der Nähe von Salzgitter, die auf einen Antrag zur Ganztagsschule verzichtet hat. Miege: "Unter den jetzigen Bedingungen ist nachmittags nur eine Aufbewahrung der Schüler möglich, aber keine pädagogische Förderung."