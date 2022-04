„Die Mannschaft hat Charakter bewiesen. Alle Spieler", bescheinigte Menger den Lingenern - und insbesondere denen, die den Verein verlassen werden - einen tadellosen Einsatz. „Die Einstellung stimmte." Das erkannte auch Trainer Thomas Böttche. „Vor allem in der Offensive haben wir Fortschritte gemacht. Darauf können wir aufbauen."

Doch eine gehörige Portion Nervosität ließ sich nicht von der Hand weisen. Keineswegs optimal erreichten die Spieler das Stadion erst 32 Minuten vor dem Anpfiff. Der Bus musste vor einer Unterführung warten. Vom engen, holprigen und harten Platz profitierten eher die Sportfreunde. Spielerische Elemente kamen zwangsläufig zu kurz in der „Nervenschlacht".

Die Ricklingen gewannen aufgrund ihrer kämpferischen Einstellung den Lingener Respekt. Aber bis zur Pause kamen sie nicht einmal gefährlich vor das TuS-Gehäuse. Die Emsländer dagegen verfügten über fünf glänzende Möglichkeiten, erzielten aber auch keinen Treffer. Erkennbar jedoch, dass die TuS-Akteure vor dem Torschuss die Verantwortung gern zum Mitspieler weiterreichten.

„Die Mannschaft hat gar nicht so schlecht gespielt. Es fehlt ein schnelles Tor", erkannte Böttche, der sich in der Pause über den Zwischenstand in Lohne (0:0 gegen Havelse) informierte, während Schnebeck und Thünemann sich am Ball abreagierten. „Wir dürfen auch nicht zu viel riskieren. Wer weiss was passiert, wenn die in Führung gehen", sagte der Manager, der an der Linie verbal den Ton angab.

„Wir schaffen es", war Böttche sicher, der allerdings auch an die Leverkusener Pleite in Unterhaching erinnerte. Doch nach 47 Minuten brach Henrik Bemboom den Bann und erlöste den TuS mit der längst verdienten Führung. Im Nachschuss überwand er Ricklingens Keeper volley. „Wir hätten schon vorher treffen müssen. Danach lief es", urteilte der Biener, der in der nächsten Serie bei den Amateuren des 1. FC Köln anheuern wird, über sein zehntes Saisontor. Metin Aydin traf noch zweimal. Sven Kerkhoff, der das 0:2 glänzend vorbereitete, überwand die eigene Torflaute. Der eingewechselte Hanjo Vocks erzielte beim ersten Ballkontakt im Rutschen das 0:4. Der TuS eilte einem lockeren Sieg entgegen.