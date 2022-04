In der Debatte um das umstrittene Kohlekraftwerk sieht der Sprecher „jetzt einen günstigen Moment für beide Seiten gekommen, nach außen hin deutlich zu signalisieren, dass nur ein sachlicher, gemeinsamer Weg in der Auseinandersetzung zum Ziel führen kann“. Die Ratsmitglieder in Dörpen und anderswo seien Bürger, denen unabhängig vom Parteibuch Respekt für ihr ehrenamtliches Engagement gebühre. Diesen Respekt fordere die BI aber auch für ihre Mitglieder ein, so Klaß.

Aus Sicht der BI „sind es immer wieder dieselben Akteure, die mit Diffamierungen und Unterstellungen versuchen, die Diskussion anzuheizen.“ Klaß zufolge sind es die Kraftwerksgegner leid, „ehrabschneidende Äußerungen durch Bröring und wenige andere“ hinzunehmen. Die BI werde die jüngsten Provokationen gleichwohl nicht zum Anlass nehmen, um sich „ebenfalls auf dieses Niveau zu begeben“.

UWG-Vorsitzender Gerd Henkel verurteilte die Morddrohungen als feige Angriffe gegen politisch Andersdenkende. Bröring aber hätte sich laut Henkel besonnener verhalten und nicht „mit Unterstellungen und Schuldzuweisungen zur weiteren Verschärfung der politischen Diskussion beitragen“ sollen. Henkel forderte den Landrat auf, sich überparteilich für eine breitere und demokratisch offene Diskussion einzusetzen.

Die Ermittlungen der Polizei stehen derweil noch am Anfang. „Derzeit prüfen wir den Inhalt des Briefes“, sagte ein Sprecher. Wie berichtet, werden die CDU-Ratsmitglieder in dem anonymen Schreiben aufgefordert, die Planungen für das Kraftwerk zu beenden. Ansonsten könnten sie ihr Testament machen.