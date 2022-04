Ganz Portugal bangt um die Teilnahme an der Europameisterschaft 2012. «Zwei Siege sind Pflicht», forderte die Sportzeitung «O Jogo» vor den beiden sogenannten «Schicksalsspielen» der Qualifikation in Porto gegen Angstgegner Dänemark und vier Tage später in Island. Viele Medien sprechen in Portugal bereits von der «letzten Chance». «Wir dürfen keine Fehler mehr machen», räumen Ronaldo und der neue Nationaltrainer Paulo Bento unisono ein.

«Bento debütiert zu einem äußerst undankbaren Zeitpunkt», titelte die Zeitung «Jornal de Noticias». In der Tat: Ohne Ronaldo hatte die «Selecção» im September mit einem peinlichen 4:4 gegen Fußball-Zwerg Zypern und einer 0:1-Schlappe in Norwegen einen miserablen Start in die Ausscheidung hingelegt. Nun steht man mit dem Rücken zur Wand. «Die nächsten Spiele sind nicht leicht, aber wir werden alles geben», verspricht Werder Bremens Stürmer Hugo Almeida.

Nicht nur die schwachen Leistungen der vergangenen Wochen und das Fehlen der beiden verletzten Leistungsträger Liedson und Miguel Veloso geben Anlass zur Sorge. Ronaldo traf in den vergangenen 18 Begegnungen im Nationaltrikot nur ganze zwei Mal. Auch die Statistik spricht gegen die «Lusos»: Im letzten Heimspiel gegen die Dänen setzte es in der WM-Qualifikation eine Niederlage. Seit drei Spielen sind die Skandinavier gegen Portugal unbesiegt. Den letzten portugiesischen Triumph gab es vor mehr als zehn Jahren.

Aber es gibt ein weiteres schlimmes Omen: In den vergangenen 25 Jahren konnte nämlich nur einer von insgesamt acht debütierenden Nationaltrainern (Antonio Oliveira 1994) den Einstand auf der Bank mit einem Sieg feiern. Ex-Profi Bento, der erst Ende September den mit Schimpf und Schande davongejagten Carlos Queiroz ablöste, ist ein eher unerfahrener und erfolgloser Coach. Bislang trainierte der 41-Jährige nur Sporting Lissabon, Ende 2009 wurde er gefeuert.

Zuspruch erhielt Bento von prominenter Seite. «Er ist der Mann», schrieb der portugiesische Startrainer José Mourinho, der seine Landsleute in einem offenen Brief aufrief, mit «Herz und Seele» zu spielen und Egoismus beiseitezulegen. Mourinho sollte nach dem Wunsch des FPF-Verbandes für zwei Spiele als «Retter in der Not» einspringen, aber «Mous» Arbeitgeber Real Madrid legte sich quer.

Die Dänen, die einen 1:0-Sieg über Island auf dem Konto haben und hinter Norwegen (sechs Zähler) den zweiten Platz belegen, haben die Unsicherheit beim Gegner gespürt und einen «Psychokrieg» gestartet. «Portugal hat gute Einzelspieler, aber als Team hat man sich nicht so stark gezeigt», sagte der erfahrene Olympiakos-Piräus-Stürmer Dennis Rommedahl. Und Trainerfuchs Morten Olsen legte nach: «Portugal ist Favorit, aber der Favorit gewinnt nicht immer.»