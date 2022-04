PlatzLandInterpretLiedPunkte1.AserbaidschanEll/NikkiRunning Scared2212.ItalienRaphael GualazziMadness Of Love1893.SchwedenEric SaadePopular1854.UkraineMika NewtonAngel1595.DänemarkA Friend In LondonNew Tomorrow1346.Bosnien-HerzegowinaDino MerlinLove In Rewind1257.GriechenlandLoukas Yiorkas Feat. Stereo MikeWatch My Dance1208.IrlandJedwardLipstick1199.GeorgienEldrineOne More Day11010.DeutschlandLenaTaken By A Stranger10711.GroßbritannienBlueI Can10012.MoldauZdob si ZdubSo Lucky9713.SlowenienMaja KeucNo One9614.SerbienNinaCaroban8515.FrankreichAmaury VassiliSognu8216.RusslandAlexey VorobyovGet You7717.RumänienHotel FMChange7718.ÖsterreichNadine BeilerThe Secret Is Love6419.LitauenEvelina SašenkoC'est Ma Vie6320.IslandSjonni's FriendsComing Home6121.FinnlandParadise OskarDa Da Dam5722.UngarnKati WolfWhat About My Dreams5323.SpanienLucía PérezQue Me Quiten Lo Bailao5024.EstlandGetter JaaniRockefeller Street4425.SchweizAnna RossinelliIn Love For A While25