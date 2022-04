Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Das Drama der Moderne begann 15.07.2004, 22:00 Uhr

Die Dramatiker der Jahrhundertwende wie Arthur Schnitzler, Gerhart Hauptmann oder George Bernard Shaw erkannten das bahnbrechend Neue an Anton Cechovs Theaterstücken. Shaw im Jahr 1916: „Ihm gegenüber komme ich mir wie ein Anfänger vor.“ „Tschechow steht am Beginn aller dramatischer Dichtung des 20. Jahrhunderts“, sagte noch 1984 Edward Albee. Bei den Zeitgenossen, Regisseuren, Kritikern und Dichter-Kollegen wie Lev Tolstoj traf er allerdings häufig auf Unverständnis und zweifelte auch selbst an seiner Methode, etwa für die „Möwe“: „Ich schreibe nicht ohne Vergnügen daran, obwohl ich mich schrecklich an den Bedingungen der Bühne vergehe. Eine Komödie, drei Frauenrollen, sechs Männerrollen, vier Akte, eine Landschaft (Blick auf einen See); viele Gespräche über die Literatur, wenig Handlung, ein Pud Liebe“, schreibt er in einem Brief – und in einem anderen fast verzweifelt: „ Es ist eine Novelle geworden.“