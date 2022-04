Der aus Verden stammende Mann, der in Bippen lebt, akzeptierte in der gestrigen Verhandlung vor dem Amtsgericht Bersenbrück die Anklage. Eine Erklärung für die Straftaten habe er nicht, '"'aber seit der Trennung ging alles in die Brüche'"', sagte er unter Tränen. Auch beruflich lief nicht immer alles glatt: Zwei Ausbildungen brach er ab, Jobsuche, Entlassungen und Alkoholprobleme gehörten zum Alltag.

Mit einer Diebestour durch den Altkreis wurde er erstmals aktenkundig. Die unternahm der Angeklagte gemeinsam mit einigen Bekannten im Sommer 2003. Im Juli stiegen sie in den Coma-Markt in Bippen ein und stahlen drei Kisten Bier, 50 Schachteln Zigaretten und weitere Getränke. In das Clubheim des SV Quitt Ankum waren sie in einer August-Nacht wiederum auf der Suche nach Getränken. Die Beute: zwölf Kisten Bier, Videorekorder und Satelliten-Receiver.

Die Tour ging weiter: Drei Wochen danach war das Vereinshaus des TuS Berge an der Reihe, drei Kisten Bier und ein Karton Süßigkeiten fielen den Langfingern in die Hände. Im November war er in Großenkneten und Kettenkamp an Autoaufbrüchen beteiligt. Er sah zu, wie ein Freund zwei Autos und einen Lkw knackte, um das Radio zu entwenden. Zu guter Letzt setzte sich der 26-Jährige mit 1,7 Promille hinters Steuer und verursachte einen Verkehrsunfall.

'"'Das zeugt von erheblicher krimineller Energie'"', stellte der Staatsanwalt fest. Er forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung und eine Führerscheinsperre von weiteren zehn Monaten. '"'Sie sind geständig, zeigen Reue und haben nichts beschönigt'"', wertete die Vorsitzende Richterin das Verhalten des Anklagen zu dessen Gunsten. Die Trennung von seinen Kindern belaste den bisher nicht straffällig gewordenen Angeklagten, '"'ist aber keine Entschuldigung für die Taten'"'. Mit ihrem Urteil - einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung und einem Führerscheinentzug von weiteren acht Monaten - blieb sie unter dem Antrag des Staatsanwalts. Als Auflagen machte sie dem Mann den Besuch einer Alkoholtherapie und 200 Stunden Sozialarbeit.

Die Anklagebank teilte sich der Bippener mit einer 37-Jährigen aus Kettenkamp. Seine Bekannte wurde wegen Beihilfe zum Diebstahl zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. Sie hatte die Beute aus dem Quitt-Vereinshaus mit ihrem Wagen abtransportiert.