Dass die Ehrung in den Räumlichkeiten des Heimatvereins durchgeführt wurde, hat einen guten Grund: die unzähligen Stunden, die Hermann Siebert dort beim Ausbau geleistet hat, und die Tatsache, dass Anneliese Siebert dort regelmäßig beim monatlichen Öffnungstermin (sofern sie gerade Dienst hat) im Einsatz ist. Die Frage, ob er denn seine Einsatzstunden aufgeschrieben hat, konterte Hermann Siebert kurz und trocken: „Nächstes Mal würde ich es tun.“ Das lässt ahnen, wie viel Zeit er in den Räumen im Dachgeschoss der Schwagstorfer Schule verbracht hat. Der Ortsbürgermeister fügte hinzu: „Zwischenzeitlich hat keiner geglaubt, dass sich das so prächtig entwickeln würde.“

Die Runde, die zusammengekommen war, bewies die Wertschätzung, die den Sieberts entgegengebracht wird. Der Vorstand des Heimatvereins war stark genug für eine Sitzung des Gremiums, Schützenverein und Feuerwehr waren mit Abordnungen dabei, die Schwagstorfer Rats- und Ortsratsmitglieder fehlten ebenso wenig wie Familie Siebert, Pastor Otto Weymann, Bürgermeister Rainer Ellermann und sein allgemeiner Vertreter Rolf Lange und der Posaunenchor.

In seiner Laudatio für das Ehrenamt allgemein und für Anneliese und Hermann Siebert im Speziellen brachte es Rohrmann mit einem Sprichwort auf den Punkt: „Tadeln ist leicht; deshalb versuchen sich so viele darin. Mit Verstand loben ist schwer; darum tun es so wenige.“ Die Worte stammen von Anselm Feuerbach. Die offizielle Würdigung des Ehrenamtes wurde im Jahr 2001 durch den Bund und das Land Niedersachsen ins Leben gerufen. Seitdem vergab der Ortsrat dieses Auszeichnung viermal – an Alfred Thörner, Ewald Gering, Heinz Niehaus und jetzt erstmals an ein Ehepaar, nämlich Anneliese und Hermann Siebert.

„Wir wollen euer Wirken für die Ortschaft anerkennen, das nicht nur in Schwagstorf bekannt ist“, unterstrich Rohrmann. Beide, so hieß es weiter, seien mit ihrem Tun nicht aus der Ortschaft wegzudenken. „Sie sind für uns nicht zu ersetzen.“ Ob Schützenverein (mit dem Königsjahr 1972/73), Schlepperclub, Freiwillige Feuerwehr (seit 1956) oder Heimatverein, den die beiden 1985 mit aus der Taufe hoben – stets waren die jetzt Geehrten bereit, mit anzufassen. Ohne lange zu fragen. Und so begleitete Beifall die Übergabe von Urkunde und Blumen: „Macht weiter so. Ihr seid ein Vorbild.“

Pastor Otto Weymann schlug die Brücke vom Eheamt zum Ehrenamt. Die Sieberts hatten im Vorjahr die goldene Hochzeit gefeiert. Aber eigentlich, so Weymann, seien es nur 25, denn die andere Hälfte habe der ehrenamtlichen Tätigkeit gehört. Die Eheleute hätten sich stets gegenseitig gestützt, und die ganze Familie mit den vier Kindern ziehe mit. Abschließend hieß es: „Sie bewahren durch ihr Tun viel Tradition und so ein Stück Kultur.“