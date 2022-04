Auch Maßnahmen zur Abfallverwertung und -vermeidung oder zum Erhalt von Grün- und Erholungsflächen können für den Klimaschutzpreis vorgeschlagen werden. Ebenso wurden Maßnahmen zur Umweltbildung oder Schaffung umweltorientierter Wohn- und Arbeitsbereiche unterstützt.

In Haselünne wird der Klimapreis bereits seit vier Jahren verliehen. Überreicht wurde die Prämie – ein Preisgeld von je 1000 Euro – gemeinsam von Haselünnes Erstem Stadtrat Bernhard Herbers und dem Kommunalbetreuer der RWE Westfalen Weser-Ems AG, Hermann-Josef Jansen.

„Als ehemaliger Haselünner freue ich mich, die Preisverleihung begleiten zu dürfen. Der Klimaschutzpreis ist ein prima Instrument, um Umweltschutz und vor allem auch das Ehrenamt zu fördern. Es wurden auch dieses Mal wieder hervorragende Preisträger ausgewählt“, sagte Jansen.

Die Aktion zur Abholung und Verwertung ausgedienter Weihnachtsbäume habe sich inzwischen bestens bewährt. „Man darf nicht vergessen, was für eine enorme Logistik dahintersteckt“, betonte anschließend Bernhard Herbers lobend.

Auch die Aktion des St.-Antonius-Vereins in Bückelte ist als beispielhaft hervorgehoben worden: „Wenn man im Sommer durch Bückelte gefahren ist, dann fiel die Umgestaltung richtig auf. Bückelte ist ein schönes und naturnahes Dorf geworden“, so Haselünnes Erster Stadtrat weiter. Gerade in der Gegenwart sei das Engagement im Dienste der Umwelt von herausragender Bedeutung. Dabei verdiene das Ehrenamt besonderen Respekt.