Daniel Barenboim zum 70. Geburtstag in Berlin gefeiert 16.11.2012, 06:38 Uhr

Happy Birthday-Gesang in der Berliner Philharmonie: An seinem 70. Geburtstag ist der Pianist und Dirigent Daniel Barenboim am Donnerstagabend in Berlin vom Publikum gefeiert und besungen worden.