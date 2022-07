In der Grundschule fangen Schüler schon an, Gefühle und Probleme zu differenzieren, so die Lehrerinnen Inga Meyer und Jutta Föcke. Die beiden Pädagogen qualifizierten sich zum größten Teil in ihrer Freizeit in Cloppenburg beim katholischen Bildungswerk. Sie sind jetzt die ersten zertifizierten Mediatoren an Grundschulen in der Region. Die Hauptthemen dabei waren die Bereiche Eskalation – Deeskalation sowie Mobbing in der Schule. Föcke und Meyer beraten im Konfliktfall auch Kollegen und Eltern. Ihr Schwerpunkt aber ist die Ausbildung der Kinder.