Sie sitzen in der Bürener Regenbogenschule, beim Infoabend zum Elternkursus '"'Macht euch stark für starke Kinder'"', den Ina Pikarski, Erzieherin, und Bianca Steinbrügge, Heilpädagogin, ab Dienstag, 6. März, anbieten. Eltern stoßen immer wieder an ihre Grenzen, wie Pikarski aus eigener Erfahrung weiß.

Erziehen, das ist kein Honigschlecken, sondern knallharte Arbeit; Erziehung beschert oft nicht eitel Sonnenschein, sondern alltäglichen Wahnsinn. '"'Deshalb ist es wichtig, dass Eltern sich austauschen'"', meint Steinbrügge, '"'ansonsten denkt man nämlich, man sei der Einzige, dem es so geht.'"'

Deshalb liegt einer der Schwerpunkte des Kurses darauf, die Eltern miteinander ins Gespräch zu bringen. Einen anderen Schwerpunkt bildet die Arbeit an einzelnen Themen. Auf dem Plan stehen für die erste Sitzung das gegenseitige Kennenlernen und die jeweiligen Erwartungen an den Lehrgang.

Zweite Sitzung: die eigene Biografie. Was bringe ich von mir selbst mit? Was will ich weitergeben, was nicht? Dritte Sitzung: die Bedürfnisse der Kinder. Welche neuen Schritte macht mein Kind gerade? Was braucht es jetzt besonders, und wie kann ich es unterstützen? Vierte Sitzung: die Bedürfnisse der Eltern. Was brauche ich, um dem Alltag gelassen entgegenzutreten? Wie steht es um meine Energiereserven? Was kann mir helfen?

Fünfte Sitzung: Kommunikation und Sprache. Wie kann ich mit meinen Kindern reden? Versteht mich meine Familie? Sechste Sitzung: zuhören. Wie kann ich besser verstehen, was meine Kinder sagen und wollen? Nehmen wir uns Zeit für das, was den anderen wichtig ist?

Siebte Sitzung: Werte und Erziehungsziele. Was ist mir wichtig für meine Kinder? Was will ich ihnen mitgeben? Achte Sitzung: Grenzen. Welche Regeln gibt es in meiner Familie? Wie gelingt es mir, sie einzuhalten? Neunte Sitzung: Streit und Konflikte. Wie können wir dabei in Kontakt bleiben, und wie streiten wir uns, ohne laut und ausfallend zu werden?