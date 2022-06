In der „Aktionskiste Abfall“, die in den nächsten Wochen in der Grundschule Gaste bleiben wird, können die Kinder in Büchern rund um das grüne Umweltmaskottchen „Knud“ nachlesen, wie man Müll von vornherein vermeiden kann. „Außerdem haben wir haben einen Film über die Familie Unrat gesehen“, erzählt der acht Jahre alte Moritz. Und diese Familie hat in Sachen Umweltschutz so ziemlich alles falsch gemacht. Wahrscheinlich hat es an ihrer Grundschule nie einen Mülltrenn-Aktionstag gegeben.