Eine Currywurst auf die Hand und gleich noch einen kessen Spruch oben drauf, das gibt’s an der „Heißen Ecke“, der legendären Frittenbude auf dem Hamburger Kiez. Hier sind alle gleich: die Huren, Transvestiten, die neugierigen Spießbürger, Verliebte, Verstoßene und jene, die einfach nur einen draufmachen wollen.

24 Stunden drehen sich die Zeiger auf der Uhr und nehmen den Zuschauer mit in den Mikrokosmos aus Verruchtheit und Lebenslust. Seit der Uraufführung 2003 im Kulttheater „Schmidts Tivoli“ auf der Reeperbahn hat das Musical die Besucher angezogen. Nun übernimmt es die Waldbühne und will an den Erfolg des vergangenen Jahres mit „Linie 1“ anknüpfen.

Regisseur Johannes Börger und sein Ensemble haben dem Musikstück von Martin Lingnau, Thomas Matschoß und Heiko Wohlgemuth einen eigenen Stempel aufgedrückt und es den Bedingungen der Waldbühne angepasst. „In Hamburg schlüpfen neun Darsteller in die verschiedenen Rollen, wir treten mit 50 an und zeigen den schnellen Pulsschlag des Musicals“, sagte Börger während der Proben am Wochenende.

Da hatten die Choreographen Anna-Lena Handt und Max Messler, beides Absolventen der German-Musical-Academy, das Sagen. Weitere Unterstützung erhält Börger von Angela Irnich und Georgi Gürov, die für den musikalischen Teil der Aufführung zuständig sind. „Wir werden wieder eine Live-Band dabei haben, die das Ganze noch authentischer machen wird.“ Das kann mit Spannung erwartet werden, reicht der musikalische Bogen von „Heiße Ecke“ doch vom hektischen Großstadttakt bis zu sanften, bewegten Balladen.

Etwas Besonderes hat sich die Regie für das Bühnenbild einfallen lassen. Die Urwaldkulissen des gleichzeitig auf dem Spielplan stehenden Jugend-Musical „Das Dschungelbuch“ werden mitbenutzt. „Wir schrauben Neonreklamen darauf, die im Verlauf der Aufführung eingeschaltet werden und den Großstadtdschungel beleuchten“, berichtete Börger.

Die Premiere findet am Freitag, 27. Juni, statt. Weitere Termine am 5. und 11. Juli sowie 12., 16., 22., 27. und 29. August und am 6. September. Beginn ist jeweils 20 Uhr.