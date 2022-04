Mit schwierigem Terrain wissen die Läufer zwar umzugehen, aber Frost und Nässe machen den Untergrund unberechenbar und gefährlich. Somit dürfte am Sonntag die Quote derjenigen, die nach der Anmeldung tatsächlich ins Rennen gehen, deutlich höher liegen als zwölf Monate zuvor.

Die Veranstaltung in Ostercappeln gehört übrigens zur Ossen-Cross-Laufserie, die zum 19. Mal ausgetragen wird. Der erste der vier Wertungsläufe hatte in Melle stattgefunden. Nach Ostercappeln folgen der OSC-Crosslauf (10. Januar 2010) und der Bissendorfer Crosslauf (7. Februar 2010). Die Gesamtsieger werden dann am 27. Februar gekürt.

Vielfältige Vorbereitungen sind in Ostercappeln erfolgt, um den Sportlern eine neue Streckenführung präsentieren zu können. So müssen die Erwachsenen auf der Langstrecke 6100 Meter (im Vorjahr waren es noch 8000 Meter) bewältigen. Gelaufen wird auf festen Waldwegen mit nicht unerheblichen Höhenunterschieden. Die ersten Läufer werden um 10 Uhr auf dem Sportgelände an der Schützenhalle auf dem Berge auf den Rundkurs geschickt. Knapp eine Stunde später ist der Nachwuchs an der Reihe, der letzte Start ist für 12 Uhr eingeplant.

Stark vertreten werden die Gastgeber garantiert wieder im Nachwuchsbereich sein. Ob speziell die Mädchen ähnlich erfolgreich abschneiden wie in Melle, bleibt abzuwarten.