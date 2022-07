Romain Grosjean fiel erneut negativ auf. FOTO: Diego Azubel up-down up-down Vermischtes Crashpilot Grosjean: «Der Verrückte aus Kurve eins» 07.10.2012, 11:14 Uhr

Crashpilot Romain Grosjean lernt es einfach nicht. Zum achten Mal in dieser Formel-1-Saison war der Lotus-Fahrer in Suzuka in eine Kollision in der ersten Kurve verwickelt, zumeist als Unfallverursacher.