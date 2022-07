Die Fantasy-Autorin will ihre Leser mit in die Märchenwelt hinter dem Spiegel nehmen. In dieses magische Reich können die Fans der Schriftstellerin («Tintenherz», «Herr der Diebe») seit zwei Jahren eintauchen.

Damals hatte sie das erste Buch über die Brüder Will und Jacob Reckless veröffentlicht. Mindestens fünf Bände sollen es werden. Begleitet wird Funke auf ihrer Lesereise wieder von Schauspieler Rainer Strecker, der auch ihre Hörbücher spricht. Weitere Stationen sind die Völklinger Hütte im Saarland, Berlin, München und Tübingen.