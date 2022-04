Jeweils einstimmig votierte die Versammlung für den Lingener Dr. Hermann Kues (Mittelems) und die Ostfriesin Gitta Connemann (Untere Ems mit den Bereichen Haren und Twist) als Direktkandidaten. Dr. Kues gehört dem Bundestag seit 1994 an, Gitta Connemann zog bei der letzten Wahl im Jahre 2002 als Nachfolgerin von Rudolf Seiters in das Bundesparlament ein. Keisvorsitzender Karl-Heinz Knoll erklärte, dass in den vergangenen sieben Jahren von der derzeitigen rot-grünen Bundesregierung kein einziges Problem gelöst worden sei. Im Gegenteil. Die Lage habe sich dramatisch verschlechtert. Die jährliche Neuverschuldung liege bei knapp 40 Milliarden Euro. Dr. Hermann Kues fällte ebenfalls ein vernichtendes Urteil über die Bundesregierung und die sie tragenden Parteien: '"'Die SPD hat weder Ziel noch Linie.'"' Für eine unionsgeführte Regierung werde es zu allererst darauf ankommen, wieder Vertrauen in die Politik und die sie tragenden Kräfte zu gewinnen. Die CDU werde den Wählern vor der Wahl '"'reinen Wein'"' einschenken, versprach Kues und fügte hinzu: Wer die Wahrheit sagt, hat auch die Legitimation, das zu realisieren, was notwendig ist.'"'

Mit Blick auf die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit warb der Unionsabgeordnete für betriebsnahe Lösungen und eine Durchforstung des gesamten Arbeitsrechts. Hermann Kues: '"'Unser Leitbild ist der selbstständig denkende und handelnde Mensch'"'. Gitta Connemann wertete die Tatsache, dass die rot-grüne Bundesregierung sich offenbar nicht in der Lage sehe, einen Haushalt aufzustellen, als Beweis dafür, dass sie den Willen zur politischen Gestaltung offenbar aufgegeben habe. Der Bundesregierung warf sie unter anderem vor, die Bürokratie unnötig aufgebläht und die Handwerksordnung zerstört zu haben. Die so genannten Ich-AGs hätten sich als legalisierte Schwarzarbeit erwiesen.