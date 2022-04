Wer sie liest, spricht bald nur noch im Sprechblasen-Stil. Heute bringen Lehrer ihre Asterix-Hefte sogar mit in den Unterricht. Die Zeiten ändern sich. Oder auch nicht: Spaßverbote gab es nämlich schon immer. Vor ein paar Hundert Jahren hatten Eltern Angst vor Romanen – weil die einen nur auf dumme Ideen bringen. Seitdem springt die Angst immer weiter: auf das Fernsehen, das Kino und den Computer. Die Wahrheit ist: Solange Ihr auch noch was anderes macht und schön mit Euren Freunden draußen rumtobt, ist alles in Ordnung. dab