Zu diesem Schluss ist die Grundschulehrerin Silke Geißing, die mit einer Lesenacht in der Marienschule die Mädchen und Jungen aus ihrer Klasse zum Lesen in den Ferien und darüber hinaus motivieren wollte, gekommen. So entschied sie sich für das Buch von Insa Bauer aus der Reihe "Club der Rätseldetektive", das sie zusammen mit ihrer Kollegin Ingrid Wesseln den Kindern vorlas. "Lehrer unter Verdacht" hieß die Geschichte, mit der die junge Lehrerin die richtige Wahl getroffen hat. Denn das Buch mit zwei Detektiven, die "messerscharf nachdenken, genau beobachten, geheime Nachrichten entschlüsseln und manchmal echte Kriminalfälle lösen" war nicht nur spannend. Es lud die Schüler auch zum Mitmachen ein.

"Was uns fehlt, ist eine super Spürnase", las Geißing den angehenden Viertklässler vor, die um sie herum sitzend mit roten Backen die Geschichte verfolgten. "Eine, die bei kniffligen Rätsel und schweren Denkaufgaben Bescheid weiß und mit uns zusammen Fälle löst. Was uns fehlt, bist du", so die interaktive Aufforderung der Buch-Detektive Annika und Patrick, die bei ihren Ermittlungen auf die Hilfe der Leser angewiesen sind. Darauf warteten die Grundschüler nur. Sie machten sich auf den Weg und suchten nach den verschlüsselten Bildinformationen, die Geißing vorher aus dem Buch kopierte und an 14 Stellen in der Schule auf die Wand klebte. Und danach ging die Geschichte weiter.

Eine Belohnung für die erfolgreiche Lösung des Falles hatte die Buchautorin auch vorgesehen. Nach dem sich der Verdacht auf einen Lehrer nicht bestätigte und der Täter, der sich durch seine Frisur und die Säge in der Hand verriet, ermittelt wurde, sollten Marienschüler Detektivausweise ausgehändigt bekommen. Neben dem Namen, dem Geburtstag und der Adresse sollte darin auch das Spezialgebiet eingetragen werden. Doch dies klappte bei dieser ersten Lesenacht nicht. Noch bevor die Geschichte zu Ende ging, waren die Neunjährigen von der ganzen Aufregung so müde, dass sie auf ihren Luftmatratzen direkt einschliefen. "Diese Geschichte muss ich unbedingt zu Ende lesen", ließ sich dann in jeder Ecke des großen Schlafraumes hören.