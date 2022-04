1968 volontiert sie beim „Mannheimer Morgen“. Es folgt die Deutsche Journalistenschule in München und ein Fernseh-Volontariat beim ZDF. Ab 1972 moderiert sie die ZDF-„Drehscheibe“. Als Radiomoderatorin ist sie ab 1976 tätig. Von 1987 bis 2002 moderiert sie mit Frank Plasberg im TV die „Aktuelle Stunde“ (WDR). 1990 wandert sie nach Amerika aus. Zehn Jahre pendelt sie zwischen San Francisco und Köln. 1996 startet die Show „Zimmer frei“, in der sie mit Götz Alsmann für ihre fiktive Wohngemeinschaft einen prominenten Mitbewohner sucht. 2000 werden die beiden Moderatoren der Kultshow mit dem Adolf-Grimme-Preis geehrt. 1999 wird sie Buchautorin. Ihr erster Roman heißt „Baby, wann heiratest du mich?“. Das zweite Buch „Ich glaube, er hat Schluss gemacht“ folgt ein Jahr später. Neben „Zimmer frei“ arbeitet sie heute als Radiomoderatorin für WDR2, wo sie zur „Montalk-WG“ gehört. Mittwochs gibt sie in der Sendung „FrauTV“ Buchtipps. Christine Westermann ist verheiratet und lebt in Köln.