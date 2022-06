Eine Jahresversammlung, wie sie in anderen Vereinen üblich ist, gibt es bei der Wersener Frauenhilfe nicht. Doch Rechenschaft ablegen, was er mit dem eingesammelten und als Spenden erhaltenen Geld angefangen hat, wollte der Vorstand schon. So verlas Inge Brinkmann ihren Kassenbericht und schloss, dass für künftige Aktionen noch genug da sei. Auch das inzwischen elfjährige Patenkind der Damen, Payamna Matontibena, entwickelt sich prächtig. Ein Foto des Jungen aus Togo mit den Geschenken der Frauenhilfe zeigte ihnen, dass ihre Präsente ankommen.

Christa Pieper gab wohl zu, dass ein Vorstand wichtig sei, doch: „Was nützt mir die dollste Melkmaschine, wenn ich keine Kuh im Stall habe?“, interpretierte sie in ihrer humoristischen Art die Zusammenarbeit mit allen Frauenhilfeschwestern. So war ihr wichtig, die Bezirksfrauen und Mitarbeiterinnen in der ganzen Gruppe zu ehren. Alle fleißigen Damen erhielten „Blumensträuße zum Weiterschicken“, ein Sortiment von Grußkarten mit Blumenbouquets darauf.

Auch die Vorsitzende wurde von ihren Schwestern beschenkt. Als Dank für ihre Arbeit bekam sie eine Keramikkugel, auf die sie beim Ausflug in die Keramikwerkstatt im Herbst ein Auge geworfen, sich jedoch nicht zum Kauf entschlossen hatte.

Jutta Kiquio hielt eine kurze Andacht zur Jahreslosung 2010 „Jesus spricht: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich“. Wersens Pastorin gedachte der vielen Arbeitslosen, der Familien, die Angehörige verloren haben, der Kranken und der Menschen, die ein Ehrenamt bekleiden. „Die Losung hat im Blick, was unser Leben überschattet. Die entscheidende Anerkennung kommt von dem, der in unser Herz schauen kann. Deshalb wird Gott Vater genannt, weil er uns Geborgenheit gibt.“

Bei den Bezirksfrauen gibt es einen Wechsel. Nach etwa 19 Jahren gibt Mathilde Niemeier ihr Amt an Elke Lüpping ab, und auch Helga Brockfeld hat eine Nachfolgerin gefunden: Kassiererin Inge Brinkmann.

Christa Pieper warb für die Veranstaltung in diesem Jahr. Den Anfang macht Horst-Dieter Beck. Am 27. Januar berichtet der Westerkappelner „Reisepastor“ über die Seidenstraße. Annette Salomo, die hier bereits von ihrer Fahrt nach Namibia erzählte, wird am 10. Februar noch mehr über ihre Arbeit als Vorsitzende des Partnerkirchenkreises berichten. Weitere Aktionen sind fürs neue Jahr geplant und würden sicherlich wieder so gut ankommen wie die bisherigen, versprach Christa Pieper.