"Modische Kleider sind dazu da, die Menschen jünger aussehen zu lassen", sagt Michael Biedendieck, Inhaber eines Glandorfer Modehauses. Er unterstützt die action 365 an diesem Nachmittag. "Wir machen hier keine Verkaufsschau, sondern wollen Spaß haben", sagt Biedendieck. Elegante, bequeme Kleidung hat er ausgewählt, in frühlingshaften Farben und zu erschwinglichen Preisen. So wie das Kostüm, das die 88-jährige Maria Buller zeigt. Der Blazer in Dunkelgelb harmoniert mit der geblümten Bluse. Angst vor ihrem großen Auftritt vor den Zuschauern hat Maria Buller keine. "Überhaupt nicht", sagt sie.

Die sieben Damen der action 365 haben es sich zur Aufgabe gemacht, für die Glandorfer Senioren zweimal im Monat einen gemütlichen Nachmittag zu organisieren. Jedes halbe Jahr erscheint ein Programm, das in der ganzen Gemeinde verteilt wird.