Zumal im Halbfinale das Superstar-Ensemble des FC Barcelona wartet. Das sei so undankbar wie einen «toten Goldfisch in einer Tombola zu ziehen. Oder in einer Lotterie einen Zwei-Wochen-Urlaub nach Tirana zu gewinnen», schrieb der «Daily Mirror». «Diese Blues bereiten Barça keine schlaflosen Nächte», titelt der «Independent».

Es ist eine «Mission Impossible» - um Revanche. Denn 2009 in der Vorschlussrunde kamen die Katalanen an der Stamford Bridge erst durch das denkwürdige Andrés-Iniesta-Tor in der 93. Minute weiter (Hinspiel 0:0; Rückspiel: 1:1). Seit diesem traumatischen Erlebnis ging es mit dem Club von Roman Abramowitsch bergab - Barça startete seine Dominanz in Europa. «Dieses Tor gab uns Glauben an das, was wir tun. Es war die Basis dafür, Trophäen zu gewinnen», sagt Dani Alves.

Barcelona gewann die Königsklasse 2009 und 2011. Chelsea steht überhaupt erstmals seit 2009 wieder im Halbfinale. «Ich glaube, jeder hat mit Barcelona eine Rechnung offen», sagt Frank Lampard. «Das Spiel ist immer noch in unseren Köpfen.» Der Chelsea-Routinier, mit seinem Elfmetertor (21. Minute) ebenso erfolgreich wie Raul Meireles (90.+2), räumt aber ein: «Sie sind das beste Team der Welt.»

Und auch Ex-Chelsea-Coach José Mourinho - den Blues noch immer eng verbunden und mit Real Madrid im anderen Halbfinale gegen den FC Bayern - setzt keinen Pfifferling auf ein Finale Real gegen Chelsea: «Barcelona ist nicht der Favorit - es ist der Super-Favorit.»

Allerdings ist der Halbfinaleinzug für das überalterte, kriselnde Chelsea dieser Saison schon ein Riesenerfolg. In der Liga drohen die Londoner als Fünfter erstmals in der Abramowitsch-Ära den Einzug in die Königsklasse zu verpassen - und nach dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim SSC Neapel (1:3) war man schon fast draußen.

Aber dann löste Interimscoach Roberto Di Matteo (genannt «RDM») André Villas-Boas («AVB») ab. Seither gab's sieben Siege in neun Spielen. Zwar war das 2:1 gegen Benfica nach dem 1:0 im Hinspiel das Gegenteil von ruhmreich und Di Matteo verkörpert eher nicht den erwünschten spielerischen Umbruch - aber man kommt nicht mehr um ihn herum als Langzeit-Kandidaten. Selbst stellt er keine Ansprüche.