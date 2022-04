Mit Blick auf die Kreiselgestaltung verwies Strauch auf ein Gespräch mit der Straßenbaubehörde, bei dem es um die konkrete Umsetzung der fast neun Meter hohen Windmühlenflügel ging. Ein Problem stellt die Größe der Flügel dar, so wird das Logo senkrecht aufgebracht werden müssen. Die Fundamente sollen nach Erstellung der Statik so schnell wie möglich errichtet werden. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des BSV Glandorf wurde der '"'Sozialfonds Schule'"' gegründet, führte Strauch aus. Ziel ist es, damit sozial schwache Familien zu unterstützen. Neben dem Schützenverein, der spontan 700 Euro einzahlte, sind bislang auch der Familienverband mit 400 Euro sowie die Mission Entwicklung Frieden mit 500 Euro an dem Projekt beteiligt.

Die Ferienspiele werden künftig per Internet zu buchen sein, kündigte der Bürgermeister an. So habe sich die Gemeinde vor wenigen Tagen nach einer Präsentation im Rathaus für das Programm FEONA entschieden, das bereits in mehreren Südkreisgemeinden erfolgreich läuft. Glandorf wird das Programm jetzt ebenfalls nutzen. Dafür wird die Domain '"'ferienpass-glandorf.de'"' freigeschaltet.

Nicht zuletzt möchte auch Glandorf eine Betreuung für Kinder unter drei Jahren anbieten. Ziel ist der Start mit einer Krippengruppe, berichtete Strauch nach einem Gespräch mit dem Familienservicebüro, dem Bistum und der Kirchengemeinde. Eine Einrichtung zu Beginn mit altersgemischten Gruppen würde Kindergartenplätze vernichten und kommt daher nicht infrage.