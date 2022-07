Céline Dion twittert. Foto: Andrew Gombert FOTO: Archiv up-down up-down Vermischtes Charmanter Start: Céline Dion jetzt bei Twitter Von dpa | 23.08.2013, 12:08 Uhr

Die kanadische Sängerin Céline Dion (45, «My Heart Will Go On») hat beim Kurznachrichtendienst Twitter einen furiosen Start hingelegt. «Hallo Twitter! Wie geht's? Ich bin aufgeregt, mich mit dir zu unterhalten...» schrieb die 45-Jährige am Donnerstag.