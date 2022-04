Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Hartmut Möllring wertete die Veräußerungspolitik der Ministerpräsidenten Gerhard Schröder, Gerhard Glogowski und Sigmar Gabriel (alle SPD) als ,,erschreckende Bilanz der Vernichtung von Landesvermögen". Anders etwa als in Bayern oder Baden-Württemberg seien die Einnahmen aus dem Verkauf von Liegenschaften, landeseigenen Gesellschaften und Unternehmensbeteiligungen nicht in Wirtschaft und Arbeitsplätze investiert worden, sondern ,,nutzlos in Haushaltslöchern versickert".