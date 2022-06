Respekt bringt CDU-Fraktionschef Carsten Schüler für Mersmanns Entscheidung auf. Zugleich kündigte schüler an: "Ursula Mersmann kann sich darauf verlassen, dass wir als Fraktionsspitze die geistigen Väter der Entgleisungen zur Verantwortung ziehen."

Hinsichtlich der weiteren Zusammenarbeit mit Dr. Volker Eissing und Hermann-Josef Abeln, die mit Mersmann dem neuen Fraktionsvorstand Intrigen und Moralverlust vorgeworfen hatten (wir berichteten), sagte er: "Für eine weitere Zusammenarbeit in der CDU-Fraktion ist eine öffentliche Entschuldigung erforderlich, und beide müssen sich hinter die Personalentscheidungen der Fraktion stellen."

Hinsichtlich des weiteren Umgangs mit Eissing und Abeln werde der CDU-Vorstand am heutigen Freitag beraten. Ob dabei auch ein Parteiausschluss-Verfahren zur Diskussion steht, dazu sagte Schüler: "Es bleibt bei unserer Aussage zu Wochenbeginn: Die Instrumente einer Partei bei einem Verhalten, wie es Dr. Eissing und Abeln gezeigt haben, sind bekannt. Wir werden alle Möglichkeiten prüfen."

Deutliche Kritik übt Eissing an der Entwicklung um Ursula Mersmann. "Ich verurteile die Geschehnisse und bedaure das sehr. Frau Mersmann hat zehn Jahre intensive Arbeit zum Wohle der Menschen dieser Stadt geleistet und hat jetzt den fraktionsinternen Umgang mit ihr nicht mehr aushalten können." Er hoffe nach wie vor, dass alle Beteiligten Größe zeigen und sich die Hände reichen. "Ich warte das jetzt ab. Selbstverständlich bleibe ich in der CDU-Fraktion", so Eissing. Der Ratsherr geht nicht von einem Parteiausschlussverfahren gegen ihn aus. "Nein, das glaube ich nicht. Wenn es so sein sollte, sehe ich das mit Gelassenheit. Dann wird schließlich auch alles andere aufgearbeitet, was in der Papenburger CDU im vergangenen halben Jahr gelaufen ist."

Unklar ist derzeit, wie die politische Zukunft von Hermann-Josef Abeln als Stadt- und Kreistagsmitglied der CDU aussieht. Während die CDU-Stadtratsfraktion die weitere Zusammenarbeit von einer Entschuldigung abhängig macht, sagt Kreistagsfraktionschef Heinrich Hövelmann: "Für ihn wird die Situation nach dem Verzicht Mersmanns auf das Stadtratsmandat schwierig. Er selbst muss seine Position überdenken."