Die diesjährigen Beratungen seien durch zwei Ex-treme gekennzeichnet gewesen, sagte Gebbeken. Den Bemühungen um Einsparungen im Haushalt hätten auf der anderen Seite umfangreiche Gewerbesteuernachzahlungen gegenübergestanden und die öffentliche Diskussion geprägt. Da auf Grund der steuerrechtlich umstrittenen Gewerbesteuerfestsetzungen aber ein erhebliches Rückzahlungsrisiko drohe, führe am Weg der Einsparungen und Haushaltskonsolidierung kein Weg vorbei. '"'Alle anderen Vorschläge zur Verwendung der Mittel sind möglicherweise populärer, aber sicher keine verantwortungsvolle Haushaltspolitik'"', betonte Hermann Gebbeken.

Die von der SPD vertretene Position, angesichts der hohen Gewerbesteuermehreinnahmen seien die vorgenommenen Sparmaßnahmen nicht notwendig, sei zwar angenehm, führe aber in die falsche Richtung, erklärte der CDU-Politiker. Angesichts drohender Rückzahlungen und des weiterhin bestehenden strukturellen Defizits sei Schuldenabbau das Gebot der Stunde, unterstrich Gebbeken.

Konkret bedeute dies, dass die Verwendung der Steuermehreinnahmen zur Entschuldung des Haushaltes die beste Vorsorge für zukünftig drohende finanzielle Risiken darstelle. '"'Wir erzielen dabei optimale Zinsvorteile und entlasten darüber hinaus die zukünftigen Verwaltungshaushalte'"', sagte der Vorsitzende des Finanzausschusses.

Gebbeken erinnerte in der Ratssitzung weiter daran, dass trotz der Kürzungen um zehn Prozent in allen kommunalen Bereichen noch eine Vielzahl von Maßnahmen im Haushalt 2004 abgesichert seien. Bestehende ehrenamtliche Strukturen würden weiter gefördert und erhalten.

Die Ausgaben in den Bereichen Bildung und Neue Technologien an der Kaiserstraße bezeichnete der CDU-Politiker als '"'die entscheidende Zukunftsinvestition für die Stadt Lingen in den nächsten Jahren'"'.